Новые камеры установят на двух перекрестках в Новосибирске

Два комплекса камер фотовидеофиксации ПДД установят в Новосибирской области. Они будут работать в Ленинском и Советском районах.

На данный момент идет поиск подрядчика для работ. Стоимость работ оценивается почти 24 миллиона рублей.

— Поставщик должен доставить, смонтировать комплексы и провести пусконаладку за 120 дней с даты подписания договора, — говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Один комплекс будет установлен на перекрестке Титова и Троллейной. Второй разместят на пересечении Бердского шоссе и улицы Русской.

Заявку можно отправить до 26 февраля, победитель будет определен 28 февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что камеры видеонаблюдения установят на 10 улицах и перекрестках Новосибирска.