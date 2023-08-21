В Новосибирске будут судить убийцу с сайта знакомств

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, не имеющего определенного места жительства. Он обвиняется по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— В ночное время 8 марта 2023 году обвиняемый под предлогом совместного времяпрепровождения пришел в квартиру к ранее незнакомой 52-летней жительнице города Новосибирска, где из корыстных побуждений, используя нож в качестве оружия, совершил разбой, в ходе которого причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшей, — говорится в сообщении.

Обвиняемый взял из квартиры убитой: деньги, телефоном, а также ювелирными изделиями потерпевшей на общую сумму более 67 тыс. рублей и с места преступления. Однако 11 марта был задержан сотрудниками органов внутренних дел.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Его могут посадить на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

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