Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, сколько жителей Новосибирской области столкнулись с задержкой зарплаты в период пандемии.

Как показало исследование, 22% опрошенных сталкивались с задержкой заработной платы последние два года. Из них большинство работают в сфере строительства, недвижимости (14%) и промышленности (10%). Рабочий персонал (10%) и представители сферы услуг (7%) также указали на внезапно возникшие финансовые сложности в организации.

Основные причины задержки зарплаты, по мнению респондентов:

проблемы, возникшие у работодателей из-за коронавирусных ограничений — 47%;

работодатели скрыли причины от сотрудников — 23%;

постоянные проблемы с выплатой заработной платы — 15%;

зарплата не вся «в белую» — 10%.

На вопрос «удавалось ли вернуть заработную плату» 72% участников опроса ответили положительно, 15% ответили, что иногда выплачивали, но не всегда, 10% не смогли добиться выплат.

Среди способов, которые помогли респондентам вернуть честно заработанные деньги:

успешные переговоры с руководством — 62%;

угрозы увольнением — 12%;

невыход на работу — 9%;

жалоба в трудовую инспекцию — 5%;

угрозы сообщить о задержках заработной платы в средства массовой информации — 3%.

По данным опрошенных, 41% задерживали зарплату сроком до двух недель, 33% ждали заработок месяц, 13% испытывали финансовые сложности около трех месяцев.

— О какой привлекательности стройки, о привлечении кадров мы можем говорить в такой ситуации? Сделайте выводы. В противном случае мы, как общественная организация, будем принимать меры воздействия и менять эту статистику, — предупредил Алексей Глушков.

Отметим, что на форуме «Сибирь 2030. Строим будущее», который проходил на этой неделе в Новосибирске, президент НОСТРОЙ Алексей Глушков отмечал, что согласно анализу, проведенному НОСТРОЙ в регионах Сибири, в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Омске, Томске, Республиках Тыва и Хакасия средняя зарплата в строительстве ниже, чем средняя по субъекту для рабочего 4-го разряда. В Новосибирской области средняя зарплата в сфере «строительство» в 2021 году составляла 44.4 тыс рублей.

Между тем, стоимость квадратного метра в Новосибирске за 2021 год выросла на 30%: с 79 тыс в начале года и до 110 тысяч рублей за «квадрат» к декабрю. В 2022 году тренд на рост цен жилья в регионе сохраняется.

Опрос проводился с 26 по 2 февраля, в нём поучаствовали 2190 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и в Новосибирской области.