Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, сколько жителей Новосибирской области столкнулись с задержкой зарплаты в период пандемии.
Как показало исследование, 22% опрошенных сталкивались с задержкой заработной платы последние два года. Из них большинство работают в сфере строительства, недвижимости (14%) и промышленности (10%). Рабочий персонал (10%) и представители сферы услуг (7%) также указали на внезапно возникшие финансовые сложности в организации.
Основные причины задержки зарплаты, по мнению респондентов:
проблемы, возникшие у работодателей из-за коронавирусных ограничений — 47%;
работодатели скрыли причины от сотрудников — 23%;
постоянные проблемы с выплатой заработной платы — 15%;
зарплата не вся «в белую» — 10%.
На вопрос «удавалось ли вернуть заработную плату» 72% участников опроса ответили положительно, 15% ответили, что иногда выплачивали, но не всегда, 10% не смогли добиться выплат.
Среди способов, которые помогли респондентам вернуть честно заработанные деньги:
успешные переговоры с руководством — 62%;
угрозы увольнением — 12%;
невыход на работу — 9%;
жалоба в трудовую инспекцию — 5%;
угрозы сообщить о задержках заработной платы в средства массовой информации — 3%.
По данным опрошенных, 41% задерживали зарплату сроком до двух недель, 33% ждали заработок месяц, 13% испытывали финансовые сложности около трех месяцев.
— О какой привлекательности стройки, о привлечении кадров мы можем говорить в такой ситуации? Сделайте выводы. В противном случае мы, как общественная организация, будем принимать меры воздействия и менять эту статистику, — предупредил Алексей Глушков.
Между тем, стоимость квадратного метра в Новосибирске за 2021 год выросла на 30%: с 79 тыс в начале года и до 110 тысяч рублей за «квадрат» к декабрю. В 2022 году тренд на рост цен жилья в регионе сохраняется.
Опрос проводился с 26 по 2 февраля, в нём поучаствовали 2190 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и в Новосибирской области.
Фото pixabay.com — 652234
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