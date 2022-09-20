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В зонах экономического развития Кузбасса появятся два новых резидента

  • 20/09/2022, 16:13
Инвестиции Кузбасс
Компании планируют вложить деньги в строительство двух новых заводов.

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса принял решение о включении в реестр двух новых резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Юрга» и «Новокузнецк». Об этом сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

В Новокузнецке ЗАО «Завод «СИБЭНЕРГОСИЛА» планирует открыть единый сервисный центр по ремонту электрических машин для горнорудной и металлургической отрасли и производства электротехнического и распределительного оборудования. В рамках реализации проекта компания планирует организовать производство трансформаторных подстанций, электрощитового оборудования и оказывать услуги по обслуживанию и ремонту электрических машин. Запустить проект инвестор намерен в начале следующего года.

В Юрге ООО «ЮДМ» планирует запустить производство мужской и женской верхней одежды.

Основными потребителями и заказчиками продукции на предприятии называют торговые точки Сибирского федерального округа, а также российские торговые интернет-площадки. В перспективе, после выхода производства на полную мощность инвестор рассчитывает наладить поставки в страны ближнего зарубежья, прежде всего, в Казахстан. Запуск производства намечен на конец этого года, а выйти на полную мощность компания планирует в конце следующего года.

Редакция уточняет сколько денег инвесторы готовы вложить в свои проекты.

В Кузбассе действуют четыре ТОСЭР: «Юрга», «Анжеро-Судженск», «Новокузнецк», «Прокопьевск», где в общей сложности работают 47 резидентов. Срок действия ТОСЭР в Кузбассе продлен до конца 2030 года.

 

Ранее редакция писала о том, что создается пятая территория с льготным налоговым режимом — ОЭЗ «Кузбасс». 

Фото с сайта правительства Кузбасса

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : ТОСЭР резидент Инвестиции Кузбасс Вложить деньги


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