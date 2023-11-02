Экс-бухгалтера муниципального учреждения Новосибирской области обвиняют в мошенничестве

Возбуждено дело о мошенничестве в отношении экс-бухгалтера муниципального учреждения Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

С февраля по июнь прошлого года подозреваемая, которая была главным бухгалтером в муниципального предприятия Новосибирской области, специально завышала зарплату при составлении электронной документации и перечисляла ее себе. Таким образом она похитила более 200 тысяч рублей.

― В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, ― говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенников заинтересовало страхование жизни и имущества.