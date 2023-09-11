Новосибирской авто-леди угрожают испортить машину

Новосибирская авто-леди нашла на своем автомобиле записку от неизвестного, который угрожает испортить её машину. А чтобы этого не случилось нужно перевести деньги. Об этом сообщает «АСТ-54 black» в Телеграм.

Неизвестный поцарапает автомобиль женщины, если она не переведет ему 1000 рублей. Он пояснил, что ему нечего терять (он уже был в колонии), а семью кормить нужно.

Стоит отметить, что в СМС на предоставленный номер нужно указать марку и номер авто, что может говорить о массовости подобных угроз.

Ранее редакция сообщала о том, что грузовик сбил школьницу на переходе в Кировском районе Новосибирска.