Власти планируют ввести утильсбор на импортные ноутбуки и смартфоны

Инициатива введения утилизационного сбора для импортной электроники — ноутбуков, планшетов и смартфонов была к концу следующего года была озвучена на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике. Известно, что ее поддержал Минпромторг, передает «Парламентская газета».

Отмечается, что принцип действия данной меры такой же как с утильсбором на импортные автомобили. Когда собранные средства поступят в федеральный бюджет, их направят на развитие отечественного производства с целью ликвидации иностранных конкурентов на рынке.

На начальном этапе (в первый год) планируется взимать дополнительную плату только с импортного оборудования, а после — с импортного и отечественного. Власти заверили, что для российской электроники утильсбор будет существенно ниже импортных аналогов.

Напомним, что разовый платеж за будущую утилизацию техники подняли этим летом. За каждый автомобиль с объемом двигателя от двух до трех литров покупателю приходится заплатить 844 тыс. руб, за транспортное средство с двигателем объемом от трех до 3,5 литров — 970 тыс. руб, более 3,5 литров — 1,25 млн руб.

Ранее редакция сообщала, что утильсбор для «серых» автодилеров возрастет примерно в 90 раз.