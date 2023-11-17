Вячеслав Бесхлебный получил должность в Минобре Новосибирской области

Вячеслав Бесхлебный назначен на должность начальника управления в сфере общего образования министерства образования Новосибирской области. Бесхлебный финалист профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

― На новом месте работы он занимается решением комплексных задач, связанных с дошкольным, общим, дополнительным и инклюзивным образованием, а также вопросами, касающимися воспитания и социализации несовершеннолетних, ― говорится в сообщении.

В 2005 году Вячеслав Бесхлебный обучался в НГПУ. С 2015 года он был директором «Управления образования и молодежной политики» Искитима.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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