Из-за четвертого моста на площади Будагова в Новосибирске перекроют движение

С 4 по 31 декабря в Новосибирске в ночное время будет перекрыто движение на площади инженера Будагова. Проект постановления опубликован на официальном сайте города.

― Ограничение будет действовать с 24:00 до 05:00 часов на самой площади в обе стороны по направлению к улицам Фабричной и Большевистской, а также по автодорожному путепроводу, ― говорится в документе.

Временные неудобства связаны с тем, что компания «ВИС» будет проводить работы по демонтажу башенных кранов, которые установлены на площадке строительства четвертого моста.

Вернуть полноценное движение на площади Энергетиков, где была сужена проезжая часть, администрация пока не планирует. Хотя, ранее мэрия сообщала, что на данном участке дороги ограничение проезда будет действовать до 31 декабря. Сейчас его планируется продлить до ноября следующего года.