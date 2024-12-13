В Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош

В Новосибирске вечером 12 декабря был задержан мужчина, который устроил дебош в одном из магазинов Западного микрорайона.

Продавщица магазина сообщила сотрудникам агентства безопасности «Гвардия», что в магазин ворвались двое парней.

По сообщению организации, за ними гнался пьяный мужчина с битой. В попытке нанести удары своим оппонентам, дебошир обрушил полку с продуктами, повредил витрину, а также случайно задел одного из покупателей.

— Спасаясь от ударов тяжелым предметом, парни выбежали на улицу — громила бросился за ними, — объяснили в пресс-службе АГ «Гвардия».

Спустя полтора часа преступника удалось обнаружить в одном из дворов, однако он оказал сопротивление.

Он рассказал историю о том, как в своём подъезде заметил двух молодых людей, которых принял за наркоманов.

— Взяв биту, мужчина сначала выгнал их из подъезда, а затем продолжил погоню на улице. На вопрос, зачем нужно было крушить магазин и нападать на посторонних людей, дебошир ответил философски: «Россия все простит!», — добавили в «Гвардии».

Ранее редакция сообщала о том, что неадекватного пассажира сняли с рейса в новосибирском Толмачево. 62-летний дебошир хулиганил и матерился на борту.