Вандалы испохабили мурал с защитниками Отечества под Новосибирском

В городе Оби Новосибирской области неизвестные испортили мурал с портретами воинов защитников Отечества — вандалы залили лица солдат черной краской.

Патриотическая картина на улице Железнодорожной была создана юными художниками весной этого года и приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Рисовали от души, для горожан. Знаем, что многим работа пришлась по душе, люди были в восторге. Жаль, что появились те, кто решил так напакостничать. Конечно, всё это очень обидно и неприятно, — прокомментировали газете «Аэро-Сити» ситуацию в студии «Мольберт».

Однако воспитанники студии заявили, что восстановят мурал, как только позволит погода.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске неизвестные вандалы изуродовали ограждение Первомайского сквера. В ночь на 3 сентября злоумышленники разрушили крепление и сняли один из чугунных шаров на ограде со стороны улицы Советской.