Вандалы разгромили памятники на Кудряшовском кладбище в Новосибирске

На Кудряшовском кладбище неизвестные вандалы разломали памятники. Об этом сообщатся в группе «Инцидент Новосибирск» в ВКонтатке.

— На кладбище сменилась администрация и тем, у кого отведено место под подхоронение и столики с беседками, приложили записки с просьбой зайти в администрацию кладбища, — говорится в сообщении.

Напомним, что вандалы изуродовали аллею в центре Колывани. Хулиганы на автомобиле проехали по газонной траве центральной аллеи, разбили тротуарную плитку и снесли уличные стенды. Районная администрация подсчитывает убытки.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска опровергли информацию о закрытии Южного кладбища.