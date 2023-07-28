Зарегистрированы два кандидата на пост главы Новосибирской области

Новосибирский облизбирком зарегистрировал кандидатов на должность губернатора Новосибирской области Евгения Лебедева (ЛДПР) и Владислава Плотникова (Справедливая Россия – За правду). Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского облизбиркома в Телеграм.

Напомним, на прошлой неделе региональный избирком принял документы от кандидата Евгения Лебедева (ЛДПР), Владислава Плотникова (СРЗП), Романа Яковлева (КПРФ) и Андрея Травникова (ЕР). С дистанции сошел кандидат от «Коммунистов России» Андрей Щукин.

Для прохождения муниципального фильтра им необходимо было собрать не менее 257 подписей (максимум 269), из которых 50 (максимум 52) — глав и депутатов не менее 27 муниципальных районов и городских округов региона.

На губернаторских и депутатских выборах избиратель сможет проголосовать удаленно через портал «Госуслуг».

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Щукин отказался от выборов губернатора Новосибирской области.