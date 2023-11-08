Участки двух трасс расширят с двух до четырех полос в Новосибирской области

Участки двух трасс расширят до четырёх полос в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба «Сибуправтодора». Как отмечается на сайте ведомства, два проекта капитального ремонта дорог утвердила Главгосэкспертиза.

Дорогу расширят в Мошковском районе между Сокуром и Мошково.

Второй участок на расширение находится на «Чуйском тракте» между 51 и 61 километром.

Общая протяженность расширенных дорог достигнет 30 километров.

Ранее редакция сообщала о том, что проектировщика для продолжения левобережной части Южного транзита ищут в Новосибирске.