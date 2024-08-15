Должник больше года скрывал автомобиль от приставов Новосибирска

Больше года должник скрывал машину от судебных приставов в Новосибирске. На днях её нашли и изъяли.
55-летний мужчина не рассчитался по договору с коммерческой фирмой. Представители организации обратились в суд, который постановил взыскать долг через продажу «Мерседес-Бенц Е350».
Мужчина начал скрывать автомобиль, из-за чего приставы объявили авто в розыск.
– В начале этого года автомобиль заметили в одном из городов Забайкальского края, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
В конце июля в ведомство сообщили, что машина вновь в Новосибирске.
Приставы нашли машину и изъяли её, а потом передали на ответственное хранение взыскателю до начала торгов.
Ранее редакция сообщала о том, что алиментщика нашли в лесу на пеньке в Новосибирской области.
Источник фото: предоставлено пресс-службой ФССП по Новосибирской области.
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