Должник больше года скрывал автомобиль от приставов Новосибирска

Больше года должник скрывал машину от судебных приставов в Новосибирске. На днях её нашли и изъяли.

55-летний мужчина не рассчитался по договору с коммерческой фирмой. Представители организации обратились в суд, который постановил взыскать долг через продажу «Мерседес-Бенц Е350».

Мужчина начал скрывать автомобиль, из-за чего приставы объявили авто в розыск.

– В начале этого года автомобиль заметили в одном из городов Забайкальского края, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

В конце июля в ведомство сообщили, что машина вновь в Новосибирске.

Приставы нашли машину и изъяли её, а потом передали на ответственное хранение взыскателю до начала торгов.

Ранее редакция сообщала о том, что алиментщика нашли в лесу на пеньке в Новосибирской области.