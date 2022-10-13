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Ваше домашнее имущество – под защитой от непредвиденных ситуаций

  • 13/10/2022, 17:39
Чтобы вас не волновали вопросы, выключили вы утюг и перекрыли ли воду на время своего отъезда, оформите страховку «Хоть потоп!» в Банке «Левобережный».

Выходя из дома, многие из нас задают себе одни и те же вопросы. Страхование имущества позволит вам не бояться за последствия, если вы что-то забыли. Страховка покрывает какстрахование имущества ваши убытки, так и гражданскую ответственность в случае причинения вреда соседям.

Теперь вам не страшен пожар, взрыв газа, кража со взломом и затопление своего или расположенного рядом жилья. Программа защищает внутреннюю отделку и движимое имущество в квартирах и домах.

«Банк «Левобережный» помогает своим клиентам чувствовать себя финансово защищенными в любой жизненной ситуации, – комментирует начальник управления розничного бизнеса Антон Белянский. – Мы предлагаем страховую программу «Хоть потоп!» от компании «АльфаСтрахование», которая включает в себя оптимальный набор рисков».

Страховку можно приобрести на 1 год за 1 190, 1 990, 4 490 или 7 690 рублей. Стоимость зависит от того, на какую сумму вы желаете застраховаться – 180 000, 300 000, 680 000 или 1,2 млн рублей.

Оформить страховку можно в любом офисе Банка «Левобережный». Адреса и график работы уточняйте на сайте. Справки по телефону: 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото Банка Левобережный

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Регионы: Сибирь

Теги : Страхование имущества


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