Ваше домашнее имущество – под защитой от непредвиденных ситуаций

Выходя из дома, многие из нас задают себе одни и те же вопросы. Страхование имущества позволит вам не бояться за последствия, если вы что-то забыли. Страховка покрывает как ваши убытки, так и гражданскую ответственность в случае причинения вреда соседям.

Теперь вам не страшен пожар, взрыв газа, кража со взломом и затопление своего или расположенного рядом жилья. Программа защищает внутреннюю отделку и движимое имущество в квартирах и домах.

«Банк «Левобережный» помогает своим клиентам чувствовать себя финансово защищенными в любой жизненной ситуации, – комментирует начальник управления розничного бизнеса Антон Белянский. – Мы предлагаем страховую программу «Хоть потоп!» от компании «АльфаСтрахование», которая включает в себя оптимальный набор рисков».

Страховку можно приобрести на 1 год за 1 190, 1 990, 4 490 или 7 690 рублей. Стоимость зависит от того, на какую сумму вы желаете застраховаться – 180 000, 300 000, 680 000 или 1,2 млн рублей.

Оформить страховку можно в любом офисе Банка «Левобережный». Адреса и график работы уточняйте на сайте. Справки по телефону: 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото Банка Левобережный