Рекламодателям

Какие страны воздержались от голосования в ООН

  • 13/10/2022, 18:30
референдум по ЛНР и ДНР
И кто проголосовал против.

Десять стран не стали принимать участие в голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, — в их числе Иран, Азербайджан, Венесуэла, передают РИА Новости.

Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. За резолюцию проголосовали 143 страны, против были РФ, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа.

Воздержались 35 стран, такие как: Китай, Индия, Алжир, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Боливия, Куба, Монголия, Таиланд, Лаос, Южно-Африканская Республика, Центральная Африканская Республика, Конго, Бурунди, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гондурас, Лесото, Мали, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Королевство Северный Судан, Шри-Ланка, Судан, Того, Уганда, Танзания, Вьетнам, Зимбабве.

В документе, одобренном Генассамблеей ООН, выражается «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно-признанных границ». Москва осуждается за проведение референдума. Резолюция призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов», а Россию — пересмотреть свое отношение к территориям.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что документ «не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН». По его словам, в резолюции содержится «конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса на Украине».

Решение вынести этот вопрос на рассмотрение 193 участников ГА ООН было принято после того, как 30 сентября Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности и заблокировала проект резолюции США и Албании, осуждавший референдумы и объявленное присоединение четырех регионов.

Ранее Россия требовала провести тайное голосование по резолюции. Большинством из 103 делегаций это предложение было отвергнуто. За проведение открытого голосования выступили 107 делегаций. Россия заявила «решительный протест» в связи с нарушениями при принятии решения о процедуре голосования, о чем 10 октября сообщил российский постоянный представитель при организации Небензя.

 

Ранее редакция сообщала о том как отреагировал на результаты голосования врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. 

Фото: pixabay — 995645

711

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : спецоперация референдум по ЛНР и ДНР Генассамблея ООН


Спецоперация на Украине

Какие страны воздержались от голосования в ООН
13/10/22 18:30
Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30
В Госдуме опровергают вторую волну частичной мобилизации
12/10/22 14:07
особая экономическая зона

Мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

Чтобы катализировать процессы развития в городе.
Читать статью >>
прямые рейсы до Мьянмы

Мьянма планирует запустить рейсы в Россию с остановкой в Новосибирске

Ожидается, что прямое сообщение будет установлено до конца 2022 года.
Читать статью >>
новогодняя столица России 2023

В Новосибирске отменят новогодний фейерверк и сократят праздничную программу

Новогодняя столица России 2023 будет отмечать праздник в более скромном формате, чем планировалось ранее.
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

В 2022 году на рынок недвижимости региона ежедневно выводились 94 квартиры в новостройках

Это почти на 30% больше, чем годом ранее. Однако площадь квартир в новостройках Новосибирска уменьшилась тоже на 30%.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

13/10/2022, 20:06

Мьянма планирует запустить рейсы в Россию с остановкой в Новосибирске

13/10/2022, 17:39

Почему продажи автозапчастей через интернет набирают популярность?

13/10/2022, 16:51

Экс-чиновница и 16 опекунов пойдут под суд за хищение у детей 30 млн. рублей

13/10/2022, 16:07
Популярное

Когда ожидать магнитных бурь в октябре и как им противостоять

13/10/2022, 19:21

Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

13/10/2022, 16:30

Могут ли собаки заболеть простудой?

13/10/2022, 13:38

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Ваше домашнее имущество – под защитой от непредвиденных ситуаций

13/10/2022, 17:39

За 7 месяцев ВТБ продал более 20 тонн золотых слитков

13/10/2022, 16:25

Банк ВТБ поддержал конкурс «Иннагрика» для будущих агрогенетиков

13/10/2022, 11:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска