Какие страны воздержались от голосования в ООН

Десять стран не стали принимать участие в голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, — в их числе Иран, Азербайджан, Венесуэла, передают РИА Новости.

Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. За резолюцию проголосовали 143 страны, против были РФ, Белоруссия, КНДР, САР, Никарагуа.

Воздержались 35 стран, такие как: Китай, Индия, Алжир, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Боливия, Куба, Монголия, Таиланд, Лаос, Южно-Африканская Республика, Центральная Африканская Республика, Конго, Бурунди, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гондурас, Лесото, Мали, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Королевство Северный Судан, Шри-Ланка, Судан, Того, Уганда, Танзания, Вьетнам, Зимбабве.

В документе, одобренном Генассамблеей ООН, выражается «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно-признанных границ». Москва осуждается за проведение референдума. Резолюция призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов», а Россию — пересмотреть свое отношение к территориям.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что документ «не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН». По его словам, в резолюции содержится «конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса на Украине».

Решение вынести этот вопрос на рассмотрение 193 участников ГА ООН было принято после того, как 30 сентября Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности и заблокировала проект резолюции США и Албании, осуждавший референдумы и объявленное присоединение четырех регионов.

Ранее Россия требовала провести тайное голосование по резолюции. Большинством из 103 делегаций это предложение было отвергнуто. За проведение открытого голосования выступили 107 делегаций. Россия заявила «решительный протест» в связи с нарушениями при принятии решения о процедуре голосования, о чем 10 октября сообщил российский постоянный представитель при организации Небензя.

Ранее редакция сообщала о том как отреагировал на результаты голосования врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.