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Мьянма планирует запустить рейсы в Россию с остановкой в Новосибирске

  • 13/10/2022, 17:39
прямые рейсы до Мьянмы
Ожидается, что прямое сообщение будет установлено до конца 2022 года.

Мьянма ведёт диалог с Российской Федерацией об установлении прямого авиасообщения.

— Мы сейчас обсуждаем с Росавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией — Мьянманские авиалинии смогут совершать рейсы из Янгона\Мьянмы в Москву с остановкой в Новосибирске, поскольку напрямую без дозаправки лететь слишком долго. Пока речь идёт о грузовых самолётах и чартерах для туристов, мы надеемся запустить их до конца года, — цитируют РИА Новости представителя посольства Мьянмы.

Сейчас из Новосибирска в Янгон\Мьянму можно добраться:

— Аэрофлотом и Myanmar Airways International: Новосибирск-Москва- Нью-Дели- Янгон (27 часов в пути)

— S7, Эмирейтс и Myanmar Airways International: Новосибирск — Москва — Дубай-Янгон (24 часа 50 мин)

— S7, Аэрофлот и Myanmar Airways International: Новосибирск — Адлер- Дубай- Янгон (28 часов)

— flydubai, Эмирейтс и Myanmar Airways International: Новосибирск-Дубай-Бангкок- Янгон (20 часов 25 мин) и т.д.

Из Москвы рейсы самолеты в Янгон\Мьянму летают с пересадкой в Дели, Дубае, Пхукете, Стамбуле и Сингапуре, Алматы и Сеуле и т.д.

Ранее посол РФ Николай Листопадов отмечал, что Мьянма привлекательная страна для  туризма. Введение прямых авиасообщений из России позволит увеличить в несколько раз количество отдыхающих на данном направлении. Кроме того, с июля текущего года в Мьянме установлен безвизовый режим для российских граждан. Новосибирские предприниматели также давно сотрудничают с Мьянмой.  Мьянма находится в Юго-Восточной Азии. Имеет общие границы с Бангладеш и Индией, Китаем, Лаосом и Таиландом. С юга страну омывают воды Индийского океана.

Напомним, в 2021 году аэропорт «Толмачево» обслужил рекордное количество грузов и почты 35 111 тонн (+2,9 % к 2020 году). За 7 месяцев 2022 года было обработано 17 021 тонн груза и почты, сообщала пресс-служба компании.

По итогам 2021 года аэропорт обслужил 6,761 млн. пассажиров (+0,2 % к 2019), что является абсолютным рекордом, аэропорт занимает 5-е место в Российской Федерации по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя. В 2021 году доля трансферных пассажиров аэропорта составила 30%. Трансферный пассажиропоток по итогам 7 месяцев 2022 года составил 1 314 594 пассажира (33%). На направлениях Дальнего Зарубежья в июле из аэропорта Толмачёво выполнялись рейсы в Дубай, Анталью, Бодрум и Хургаду.

К концу декабря «Толмачево» планирует ввести в эксплуатацию новый терминал.

 

Ранее редакция сообщала, что под Новосибирском начинается строительство завода по переработке рапса и льна, который финансируют китайские инвесторы

Фото с сайта аэропорта «Толмачево», автор фото — Андрей Нейман

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Рубрики : Бизнес Туризм Транспорт ВЭД

Регионы: Россия Новосибирск Мьянма Москва

Теги : прямые рейсы до Мьянмы Новосибирск Мьянма Мьянма авиабилеты Москва Мьянма


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