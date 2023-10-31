Страховщики добиваются доступа к камерам фото- и видеофиксации в Новосибирске

Страховщики продолжают раскачивать тему о мошенничествах в ОСАГО и каско в Новосибирской области, чтобы привлечь внимание органов власти и правоохранительных структур. Как отметил на пресс-конференции вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, Новосибирская область уже 5 лет входит в «красную зону» по мошенничествам в автостраховании. При этом в регионе, по заявлениям страховщиков, возбуждаются всего 5-9% дел, тогда как по России в среднем — 28%.

Наиболее часто с участием мошенников в области происходят два страховых события:

подставные аварии на перекрестках с круговым движением,

аварии при движении задним ходом.

26 октября в области прошло очередное совещание страховщиков с участием представителей силовых структур. По словам руководителя рабочей группы страховщиков в Новосибирской области Евгения Козлова, представители прокуратуры, МВД и Следственного комитета констатировали, что работу по выявлению страховых мошенничеств в автогражданке нужно активизировать. В Следственном комитете, прокуратуре, ГУ МВД уже созданы специализированные группы, которые будут заниматься только страховыми мошенничествами.

— Для нас важно, чтобы это были люди, которые знают специфику дел по 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»), так как такие уголовные дела достаточно сложные и тяжело расследуемые, — говорит Козлов. — Достигнута договоренность, что в ближайшее время представители СК и служб безопасности страховщиков снова проведут встречу. Также планируется обмениваться оперативной информацией, чтобы быстро выявлять преступные группы, работающие в регионе.

Сергей Ефремов добавил, что ВСС совместно с научно-исследовательским центром МВД РФ разработали единую методику расследования преступлений в сфере автострахования. В ряде регионов России ее уже успешно используют.

— Мы увидели, что представители МВД не против, чтобы такая информация предоставлялась страховщикам. Ранее они говорили о том, что эта информация содержит персональные данные. Сейчас готовим обращение на имя губернатора Новосибирской области, так как все видеокамеры и информация с них принадлежат региону. Попытаемся заключить соглашение о предоставлении страховщикам информации с камер без ограничения, — говорит Сергей Ефремов. — Нам нужен официальный канал передачи информации, чтобы мы могли ее использовать в судах.

Кроме того, на совещании 26 октября в Новосибирске обсуждался вопрос о необходимости предоставления страховщикам информации с оборудования фото- и видеофиксации с мест ДТП.

По его словам, в Москве страховщики уже получают информацию с видеокамер при ДТП. Это позволяет быстро убирать транспортные средства с места происшествия, то есть минимизировать пробки, четко и быстро расследовать ситуацию, уменьшить количество споров и сократить сроки страховой выплаты.

По данным ВСС, в 2023 году в целом по России количество обращений по мошенничеству с автострахованием снижается. Новосибирск при этом вряд ли выйдет из «красной зоны». Однако в ВСС отмечают, что если количество таких прецедентов регионе сократится, то у страховщиков появится возможность пересчитать стоимость полисов для добросовестных водителей. Ефремов не исключил, что для 37% автовладельцев региона с самым низким КБМ цена полиса может быть снижена на 10-15%.

Напомним, в августе правительство региона сообщало, что к системе «Безопасный город» в области были подключены 1000 камер видеонаблюдения c объектов массового пребывания людей: это парки, скверы, общественные пространства, спортивные и транспортные объекты.

Ранее редакция сообщала о том, что с 2016 года в Новосибирск началась миграция мошенников из других регионов.