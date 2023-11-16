Женщина сбила сибирячку с ребенком на пешеходном переходе в Новосибирске

ДТП с наездом на двух пешеходов произошло сегодня, 16 ноября, в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

33-летняя женщина за рулем Хонды ЦРВ у дома 7 по улице Печатников не пропустила двух пешеходов в зоне нерегулированного пешеходного перехода. Наезда избежать не удалось.

Пешеходов, 36-летнюю женщину и 14-летнего школьника, доставили в лечебное учреждение. Характер травм сейчас уточняется.

На месте происшествия работает наряд ДПС. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее редакция сообщала о том, что 12-летняя девочка попала под колеса микроавтобуса в Новосибирске.