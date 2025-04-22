Вахтовик попался на вывозе золота через аэропорт Толмачево в Новосибирске

В Новосибирской области будет судить 37-летнего мужчину, который, по версии следствия, занимался незаконной перевозкой и пытался контрабандой вывезти золото на крупную сумму из страны через аэропорт Толмачёво. Слитки он изготовил самостоятельно.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ранее обвиняемый работал вахтовым методом на золотодобывающем предприятии. В 2024 году он, как полагает следствие, незаконно приобрел самородное золото, переплавил его в слитки кустарным способом и перевез в Новосибирск.

Общая масса драгоценных металлов, обнаруженных у мужчины, составила более одного килограмма, а их рыночная стоимость превысила 7,5 миллиона рублей. Мужчина был остановлен сотрудниками правоохранительных органов на входном контроле в Толмачёво. Драгоценности были изъяты.

Сейчас дело передано в Обской городской суд для рассмотрения. Мужчина обвиняется по нескольким статьям: незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов, а также покушение на контрабанду стратегически важных товаров.

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