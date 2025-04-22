В Новосибирске выявлено около 100 нарушений на объектах нацпроектов

Прокуратура Новосибирской области сообщила о результатах надзора за реализацией в регионе нацпроектов. За первый квартал выявлено около 100 нарушений. Большинство допущено в нацпроектах «Здравоохранение» (30%), «Жилье и городская среда» (19%) и «Безопасные и качественные дороги» (9%). К примеру, ведомство выявило факт нецелевого расходования бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по благоустройству сквера в поселке Тулинский.

В целом по выявленным нарушениям 37 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Как уточнили Infopro54 в прокуратуре, нарушителям назначены административные штрафы на сумму 26 млн за срыв сроков контракта.

Кроме того, ведомство подало иски в арбитражный суд на 12 млн. На данный момент удовлетворена часть из них на 4,8 млн, остальные находятся на рассмотрении.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, в 2024 году в Сибирском федеральном округе были выявлены 637 преступлений, связанных с реализацией национальных и федеральных проектов. Из них 95 случаев были зафиксированы в Новосибирской области. Больше только в Омской области — 222. По данным ведомства, 157 преступлений имели коррупционную направленность. Наибольшее количество нарушений было выявлено в рамках национальных проектов «Демография» (429), «Жильё и городская среда» (62), «Здравоохранение» (51) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (38).

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирской области стартовали 12 новых нацпроектов.