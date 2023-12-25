Соцфонд: пенсии и пособия за январь россияне получат до 28 декабря

В СФР рассказали, что не позднее 28 декабря текущего года граждане могут рассчитывать на получение детских выплат (единое пособие, пособие по уходу за ребенком, пособие беременным женщинам, пособие на ребенка военнослужащего, служащему по призыву); мер соцподдержки населения (выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации (чернобыльские), выплат военным и членам их семей; ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала, пишет «Российская газета».

Кроме того, не позднее 28 декабря этого года за январь следующего года поступят пенсии и другие соцвыплаты (ЕДВ, ДМО, ДСО, ДЕМО, выплаты на уход), доставка которых осуществляется через кредитные учреждения 5 или 10 числа.

Следует отметить, что пенсии и другие соцвыплаты, которые доставляются посредством почтовых отделений связи, будут осуществляться в январе следующего года в соответствии с графиком работы почтовых отделений связи.

Ранее редакция сообщала, кому не будут индексировать пенсию.