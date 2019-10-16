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Желчный пузырь: удалять или нет?

  • 16/10/2019, 09:16
Так ли уж нужна операция при наличии камней в желчном пузыре? Как предотвратить развитие холелитиаза? Об этом и многом другом вы узнаете ниже.

Итак, что же делать, если в желчном пузыре присутствуют камни? Согласно европейскому подходу, трогать не нужно, если болезнь не беспокоит. Удаление (холецистэктомия) показано только тогда, когда орган периодически дает о себе знать, имеются дискомфортные ощущения, а временами и приступы с ярко выраженной симптоматикой.

Желчный пузырь является поставщиком желчи в тонкую кишку, поэтому не следует лишний раз, травмируя его, нарушать его функционирование.

Логично, что если функция желчного пузыря близка к нормальной, то удалять его не нужно. Так как операция дает свои отрицательные последствия. Тем не менее, по этому поводу есть два мнения. Согласно одному из них, так как при диаметре камней меньше полсантиметра возможно их растворение, удалять орган нет смысла, а согласно другому – при наличии камней желчный пузырь необходимо удалять в любом случае.

Но нужно учесть еще и особенности заболевания, наличие осложнений и других болезней. При боли справа в зоне подреберья, повод для холецистэктомии есть, но нужно учитывать и ряд других особенностей, поэтому каждый конкретный случай должен тщательно оцениваться врачом.

Стоит иметь в виду, что операция не избавит от холелитиаза. Мелкие камни выходят сами, а имеющие больший диаметр можно убрать малоинвазивными методами. Но в любом случае требуется соблюдение диеты и медикаментозная терапия.

Холелитиаз может сопровождаться образованиями доброкачественного и злокачественного характера. И здесь, особенно во втором случае, обязательно необходимо удаление, как и при калькулезном холецистите.

Оперативное вмешательство показано при воспалении желчного пузыря или желчевыводящих протоков, а также при конкрементной обтурации желчевыводящих путей конкрементом.

И все же, при наличии камней в желчном пузыре, не сопровождающееся осложнениями, в большинстве случаев прибегают к выжидательной тактике.

Как проходит процедура удаления?

Терапия возможна несколькими методами оперативного вмешательства. Малоинвазивный (лапароскопический) применяется как плановая операция, и предполагает отсутствие противопоказаний и осложнений. Полостная операция применяется в основном в экстренных и/или осложненных случаях. При необходимости лапароскопическая холецистэктомия может быть переведена в открытую полостную операцию.

В любом случае назначение той или иной зависит от размеров камней, состояния организма, наличия патологических процессов в тканях органа, осложнений.

Существуют безоперативные методики избавления от конкрементов путем растворения препаратами или разрушения с помощью УВЛ, но это тоже не излечивает от заболевания и через некоторое время могут образовываться новые конкременты, к тому же они имеют ряд противопоказаний.

Профилактика показана тем, у кого в вашей семье были случаи холелитиаза и тем, у кого заболевание находится в стадии ремиссии. В данном случае рекомендуется единожды в год сдавать анализы и делать УЗИ брюшной полости.

Также возникновение заболевания провоцирует неправильное питание, ожирение, резкое похудение, наличие хронических болезней. Профилактика в данном случае снизит шанс возникновения холелитиаза.

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