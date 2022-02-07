Вебинар CHINASBORKA 2022 собрал лучшие практики импорта из Китая

Спикеры осветили торговые отношения с КНР со всех сторон, затронув закупки, логистику, таможню, финансы и валютное регулирование.

Ведущий эксперт по импорту из Китая АО «ВЭД Агент» Михаил Макаренко перечислил эффективные способы поиска поставщиков в период пандемии: B2B платформы (1688 и Alibaba), онлайн-выставки (Кантонская ярмарка), альтернативные источники (Aliexpress, Taobao, Instagram) и пр. Спикер особо отметил, что при работе с Китаем необходимы личные встречи, они позволяют получить уникальные условия и решить сложные вопросы. В условиях пандемии их можно заменить общением в мессенджерах, например, в китайском WeChat.

О выборе маршрута и минимизации рисков и стоимости доставки из Китая рассказала ведущий специалист отдела логистики «ВЭД Агент» Кристина Паршенко. По ее словам, в марте 2022 года перевозка по железной дороге FOR Shanghai/Suzhou – FOR Vorsino может стоить 13 000 долл./40, морской фрахт 40НС FI – LO Шанхай – Владивосток – 9 000 долл., автомобильные перевозки из Маньчжурии в Москву – 13 300 долл. США (без учета расходов по КНР).

Специалист таможенного отдела «ВЭД Агент» Елена Черненко описала основные изменения таможенного законодательства в 2021-2022 году. В частности, внедрение к концу 2022 года оценки товарных партий в режиме реального времени при оценке электронной декларации. Кроме этого, спикер поделилась способами снижения расходов импортера на таможенное оформление. Среди них – выбор условия поставки с самостоятельной транспортировкой (EXW, FOB, FCA, DAF), однозначное описание товара для подтверждения классификационного кода, соблюдение требований к маркировке единым знаком обращения ЕАС/СТР, оплата товара после регистрации контракта в банке и т.д.

Начальник отдела валютного контроля Банка «Левобережный» Ксения Лисовская представила действующие и планируемые изменения валютного законодательства. Так, с 1 января 2022 года компании-участники международных выставок, проводимых в странах-участницах ОЭСР/ФАТФ, должны ввозить наличные в РФ не позднее 30 рабочих дней, зачислять их на счет в течение 7 дней после этого и предоставлять в банк информацию о декларации на товары и ввезенную валюту. В числе нововведений, которые еще обсуждаются: увеличение суммы экспортного контракта для постановки на учет с 6 до 10 млн рублей, повышение порогового значения суммы сделки с 200 до 600 тыс. рублей, сокращение видов контрактов для постановки на учет, отмена справки о подтверждающих документах (СПД) и пр.

Добавим, что 1 марта Банк «Левобережный» приглашает всех желающих на вебинар по валютному контролю. Также в конце I квартала пройдет вебинар о перспективах ведения ВЭД в современных реалиях 2022 года (нововведения, ограничения, логистика, изменения в налоговом законодательстве и прочее). Участие бесплатное. О времени проведения будет сообщено дополнительно, следите за новостями на сайте банка.