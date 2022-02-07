Власти Новосибирска надеются сдать театр Афанасьева до конца 2022 года

Завершение реконструкции здания для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева станет ключевым событием культурной жизни города. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на собрании по подведению итогов работы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в 2021 году.

— Мы долго и напряженно готовились к реализации этого проекта. То, что мы приступили к реконструкции здания для театра Афанасьева —это важный шаг. Мы смогли его сделать благодаря объединению усилий, поддержке со стороны губернатора, правительства Новосибирской области, а также правительства Российской Федерации. Была проделана колоссальная работа, которую нужно довести до конца и завершить в срок. Мы сталкиваемся со множеством трудностей, но тем не менее выходим на финишную прямую. Закончить нужно в этом году. Обновлённое здание станет хорошим подарком не только для театра, но и для всего города, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Реконструкция здания кинотеатра «Пионер» для размещения театра под руководством Сергея Афанасьева ведётся в рамках национального проекта «Культура». Общая строительная готовность объекта — 65 %.

— Это знаковый для города проект. Впервые с 1984 года, когда в новое здание переехал театр «Глобус», в Новосибирске будет открыто новое здание для театра. Важно не только своевременно выполнить все строительно-монтажные работы, но и оснастить помещение современной аппаратурой и сценическим оборудованием, — отметила в своем докладе заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

На завершение реконструкции здания драмтеатра Афанасьева потребуется ещё около 80 млн рублей . Тогда отмечалось, что в здании созданы все условия для внутренней отделки — есть свет и тепло. В начале 2022 года планировалось начать отделочные работы.

Общая сметная стоимость объекта на тот момент составляла 437 млн рублей. При этом мэр отмечал, что в связи с дополнительными работами, которые возникли в ходе реконструкции объекта, общее удорожание проекта может составить ещё около 80 млн рублей. Тогда же подрядчик взял на себя обязательства в конце третьего квартала 2022 года, к 1 сентября, сдать полностью здание.

Согласно проекту, театр рассчитан на 220 мест. Главный вход в здание будет со стороны ул. Максима Горького, служебный вход для персонала предусмотрен с бокового фасада здания. В нижней части театра разместится гардероб, в верхней — буфет. В фойе появятся большие зеркала, люстры, будет много лепнины. Интерьер задуман в насыщенных зелёных, серых и бордовых тонах.