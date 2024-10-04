Житель Новосибирска освободил 10 человек из застрявшего лифта

В Новосибирске один житель города спас 10 человек застрявших в лифте многоэтажного дома на улице Твардовского.

На кадрах видео в группе «Моя Первомайка» видно, как мужчина в подъезде пытается открыть лифт, и у него это получается. Двери лифта открылись, и из кабины, не успевшей добраться до первого этажа, выскочили люди. Согласно подсчётам, их было ровно десять.

В комментарий люди по-разному отнеслись к ситуации.

– Тут прям вспоминается как из жигулей толпа бесконечная вылезает. Я на секунду подумала, что там портал какой-то в их город. – Портал из ада. – Резиновый лифт. Я думала они никогда не закончат из него выходить.

Ранее редакция сообщала о том, что

Ранее редакция сообщала о том, что за изуродованный лифт и украденную у таксиста куртку пошел под суд житель Новосибирска.