Житель Новосибирска освободил 10 человек из застрявшего лифта

В Новосибирске один житель города спас 10 человек застрявших в лифте многоэтажного дома на улице Твардовского.
На кадрах видео в группе «Моя Первомайка» видно, как мужчина в подъезде пытается открыть лифт, и у него это получается. Двери лифта открылись, и из кабины, не успевшей добраться до первого этажа, выскочили люди. Согласно подсчётам, их было ровно десять.
В комментарий люди по-разному отнеслись к ситуации.
– Тут прям вспоминается как из жигулей толпа бесконечная вылезает. Я на секунду подумала, что там портал какой-то в их город.
– Портал из ада.
– Резиновый лифт. Я думала они никогда не закончат из него выходить.
Ранее редакция сообщала о том, что
Ранее редакция сообщала о том, что за изуродованный лифт и украденную у таксиста куртку пошел под суд житель Новосибирска.
Источник фото: Моя Первомайка
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