«Пошла ты*, teacher»: учитель подала в суд на маму школьника из-за торта с оскорблением

Неприятный инцидент произошел в Колпашево Томской области. Мама одного из детей сильно обиделась на учительницу и заказала для своего сына торт с оскорбительной надписью. Довольный поддержкой родителей мальчик сфотографировался с десертом, а мать выложила провокационный снимок в соцсети и подписала: «В этой четверти у сына 1 четверка. Отгадайте по какому предмету».

Коллеги педагога быстро разгадали этот ребус и показали англичанке неприятный пост.

― На фотографии мой ученик. Я считаю, что эти оскорбления направлены в мой адрес. Вы не представляете, как сильно меня это задело, – поделилась впечатлениями от выходки отличника Елена Алексеевна.

В школе провели проверку и установили, что мальчик привык к статусу «безусловного отличника», но это не дает ему права на такие поступки.

― Руководство школы считает, что оценка за четверть выставлена объективно, а предвзятого отношения со стороны учителя нет, ― сообщает интернет-редакция «Вести. Томск».

В свою очередь, мама ребенка не считает себя виноватой. Она таким образом решила поддержать сына, подбодрить его.

Теперь в этой гнусной истории будет разбираться суд. Прокуратура вступилась за педагога и инициировала процесс по административному делу за оскорбление. Маме, теперь уже хорошиста, грозит штраф в сумме не менее 5 тысяч рублей.

*Заменено нецензурное выражение.