«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

ГНЦ ВБ «Вектор» объявил торги по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ и завершения реконструкции корпуса № 6а (II этап). Объект расположен в Кольцово. Стартовая цена закупки — почти 2 млрд рублей. Финансирование работ по реконструкции объекта капитального строительства предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета — 100%.

Как говорится в документах «Главгосэкспертизы», функциональное назначение объекта — научно-исследовательские и экспериментальные работы в области микробиологии с устройством «чистых» лабораторий.

Проектная документация предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта. В соответствии с документами подрядчик должен будет завершить реконструкцию четырехэтажного корпуса №6а, построить эстакаду для трубопровода, здания, модульную компрессорную установку, а также разместить на объекте технологическое оборудование заводской готовности (модульная дизель-генераторная установка).Общая площадь здания после реконструкции составит 9331,32 кв м, площадь застройки — 2448,4 кв м. В здании будут создано 79 рабочих мест.

Итоги тендера планируется подвести на следующей неделе. Завершить работы подрядчик должен до конца 2024 года.

Здание корпуса №6 ГНЦ ВБ «Вектор» было построено в 1984 году. В 2009 году в ходе проверки была выявлена недостаточная несущая способность свайного фундамента. Позже при обследовании фасадов также были выявлены дефекты и повреждения, техническое состояние плит перекрытий признано аварийным, конструкции покрытия и наружных стен признаны находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии.

ГНЦ ВБ «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России.