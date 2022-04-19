Около ТЦ «Континент» в Ленинском районе устанавливают мобильное колесо обозрения

Новосибирское ноу-хау — мобильное колесо обозрения — в этом сезоне устанавливают у ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска. Прокатиться на нем можно будет уже в предстоящие выходные.

— В этом сезоне свое колесо обозрения получил, наконец, Левый берег Новосибирска, —говорит владелец аттракциона Роман Казак. — Для нас было важно поставить его в точке, откуда откроется отличный вид и там, где такого аттракциона никогда не было. Он также добавил, что колесо простоит у «Континента» до середины июня, дальше возможно будет перевезено в другой район города.

Напомним, что мобильное колесо обозрения впервые было установлено в сентябре прошлого года на парковке магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе. Там оно работало в тестовом режиме и прошло испытания «на отлично». А позже новосибирскую разработку возили в Сочи на конкурс «Хрустальное колесо», где аттракцион признали лучшим в одной из номинаций.

Созданное в Новосибирске мобильное колесо обозрения — первое колесо такого рода в России. Аттракцион может быть оперативно установлен в любой точке города — на это нужно не больше семи дней и всего две машины: полуприцеп для каркаса и еврофура для кабинок, в то время как такие же стационарные аттракционы вмещаются в среднем в 8-11 еврофур. При этом аттракцион отвечает всем требованием безопасности и сертифицирован в соответствии с законодательством. Высота его 31 метр — это чуть выше остальных новосибирских колес кроме того, что на набережной. Мобильное колесо возвышается над девятиэтажками. Кабинки на колесе двухместные, застекленные — это значит, что кататься на аттракционе будет комфортно в любую погоду. На колесе сделана яркая иллюминация.

Роман Казак — индивидуальный предприниматель. Реализовал проект парка аттракционов «Метро» в г. Сочи. В 2015 году построил колесо обозрения на на Ключ-Камышенском плато.