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Великобритания и Япония ввели новую порцию антироссийских санкций

  • 05/07/2022, 17:16
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Великобритания и Япония ввели новую порцию антироссийских санкций
Новые санкции. Дайджест за 5 июля.

Великобритания ввела санкции против руководства медиагруппы «Ньюсфронт», а также аналитического центра News World International. Обновленная версия санкционного списка, в который добавлены семь новых позиций, была опубликована на сайте британского правительства, передает ТАСС.

Так, в чёрном списке теперь значатся: исследователь и дочь политолога Александра Дугина Дарья, директора медиагруппы NewsFront Евгений Глотов и Юрий Федин, её сооснователь и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин, а также Алёна Чугулева и Аэлита Мамакова, которых британские власти связывают с информационным сайтом SouthFront.

В документе правительства Британии подчёркивается, что все указанные лица связаны с «распространением дезинформации» о конфликте на Украине. Официальный Лондон считает, что центр News World International, зарегистрированный в Турции, также может быть замешан в «содействии политике и действиям, дестабилизирующим ситуацию на Украине или подрывающим территориальную целостность, суверенитет или независимость страны».

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении акционерного общества «Новые возможности», которое владеет ранее принадлежавшими Сбербанку онлайн-кинотеатром Okko, стриминговым сервисом «Звук» (бывший «СберЗвук»), производителем онлайн-касс «Эвотор», облачной инфраструктурой SberCloud и Центром речевых технологий.

Япония расширила индивидуальные и экспортные санкции против РФ и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет японского Министерства финансов, в отношении 90 организаций вводится запрет на экспорт. Помимо этого, принято решение о заморозке активов 57 физических лиц и шести организаций из РФ, а также пяти физических лиц, «обвиненных в дестабилизации ситуации на территории Украины».

Также с 5 сентября Япония запретит предоставлять России услуги по бухучету, консалтингу и аудиту. Также японский кабмин утвердил запрет на импорт российского золота.

Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. В санкционные списки уже входят более 800 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 250 российских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка.

Фото: pixabay.com — Nerivill

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


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