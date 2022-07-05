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Чиновник госструктуры Новосибирской области подозревается в растрате

  • 05/07/2022, 17:40
Автор:
новости Новосибирска
В отношении него также возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

Руководитель центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаил Космынин подозревается в мошенничестве и растрате на общую сумму более 78 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

— В отношении Космынина возбуждены уголовные дела по ст. 159 «Мошенничество» и ст. 160 «Присвоение и растрата». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках уголовного дела в Минпромторге региона прошли обыски. Согласно данным следствия, Космынин направил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии МСП. Еще около 12 млн Космынин перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт. Кроме этого, с марта по август 2020 года он самовольно назначил себе премии на общую сумму более 386 тыс. рублей.

Пресс-служба министерства промышленности региона распространила комментарий главы ведомства по этой ситуации.

— Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области работает в штатном режиме, — заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. —  Все сотрудники находятся на рабочих местах и в полном объеме выполняют свои служебные обязанности. По моему поручению работники министерства оказывают все возможное содействие правоохранительным органам. По результатам проверки мы также сделаем необходимые выводы и примем меры.

Центр «Мой бизнес» начал работать в Новосибирске

Напомним, центр «Мой бизнес» открылся в Новосибирске в сентябре 2020 года. Он разместился на площадях, арендованных в жилом комплексе «Флотилия» на улице Сибревкома, 9, недалеко от станции метро Октябрьская — около 2 тысяч кв.м. На площадке разместились организации, составляющие инфраструктуру региональной поддержки бизнеса: Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, Государственный фонд развития промышленности, центр поддержки предпринимательства, центр инноваций социальной сферы, центр поддержки экспорта, офис АО «МСП Банк», аппарат уполномоченного по правам предпринимателей. В центре «Мой бизнес» проходило много мероприятий для бизнеса.

На пресс-конференции директор центра Михаил Космынин рассказывал, что на его оснащение будут направлены 37 млн рублей, еще около 20 млн пойдут на ремонт и создание современного дизайна в соответствии с едиными требованиями.

 

Ранее редакция сообщала о том, что экс-чиновнику мэрии отказали в апелляции по сроку заключения. 

Фото АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество власть бизнес


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