Лимит переводов с онлайн-кошельков могут повысить до одного млн рублей

Лимиты на остаток средств на онлайн-кошельках и максимальный размер перевода с них для граждан, которые прошли идентификацию, повысят с 600 тысяч до одного млн рублей, пишет газета «Известия».

По словам председателя правления НКО «Мобильная карта» Елены Шейкиной, с таким предложением участники рынка обратились в Банк России и Росфинмониторинг. Она отметила, что ограничения по переводам, установленные в 2014 году, устарели и тормозят развитие рынка электронных денежных средств. Эксперты отметили, что с того времени инфляция составила 90%.

Участники рынка подчеркнули, что увеличение лимита переводов с онлайн-кошельков снимет дополнительную нагрузку с Национальной системы платежных карт (НСПК). Они уверены, что, если владелец кошелька не может перевести единовременно 1 млн руб., то он будет совершать двойную транзакцию, соответственно, возрастет нагрузка на НСПК.

Представители ЦБ отметили, что инициатива «может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу электронных денежных средств для клиентов».

В Росфинмониторинге считают, что такое изменение фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом, поэтому целесообразна унификация с действующими антиотмывочными стандартами в отношении таких счетов. Например, можно установить требование о личном присутствии клиента при открытии кошелька.

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