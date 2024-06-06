Верблюд, гуляющий по полю под Новосибирском, удивил механизатора

Обычный рабочий день механизатора в селе Преображенка разнообразило необычное зрелище. Рабочий бороздил поле, находящее прямо через дорогу от населенного пункта, когда увидел верблюда. Его коллеги тут же включили камеры на мобильных телефонах, чтобы запечатлеть незваного гостя. А то ведь дома родным расскажешь про такое, да никто не поверит.

По словам очевидцев, подходить к двугорбому не стали, чтобы не спугнуть. Уроженец пустыни сделал несколько кругов почета для зрителей и удалился в неизвестном направлении.

Видео механизаторы опубликовали в паблике администрации Искитимского района в ВКонтакте. Теперь все подписчики гадают, откуда взялся рыжий красавец в поле и куда потом сбежал. Комментаторы шутят, что до бананов на деревьях совсем немного осталось.