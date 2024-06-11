Верблюда заметили в 15 километрах от Новосибирска

Жители пригорода Новосибирска обнаружили верблюда, который стоял у дороги всего в 15 километрах от столицы Сибири.
Экзотическое для сибирского региона животное с двумя горбами привлекло внимание прохожих. Один из свидетелей опубликовал видео в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Пользователи предположили, что верблюда могли привести на детский праздник, проходивший в коттеджном посёлке рядом.
Стоит отметить, что ранее верблюд, гуляющий по полю под Новосибирском, удивил механизатора в селе Преображенка.
Ранее редакция сообщала о том, что следы медведя заметили в Новосибирской области.
Источник фото: АСТ-54.
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