Верблюда заметили в 15 километрах от Новосибирска

Жители пригорода Новосибирска обнаружили верблюда, который стоял у дороги всего в 15 километрах от столицы Сибири.

Экзотическое для сибирского региона животное с двумя горбами привлекло внимание прохожих. Один из свидетелей опубликовал видео в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Пользователи предположили, что верблюда могли привести на детский праздник, проходивший в коттеджном посёлке рядом.

Стоит отметить, что ранее верблюд, гуляющий по полю под Новосибирском, удивил механизатора в селе Преображенка.

Ранее редакция сообщала о том, что следы медведя заметили в Новосибирской области.