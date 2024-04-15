«Октябрьский мост поехал веселее»: Олег Клемешов оценил первые итоги ямочных ремонтов

Ямочным ремонтом за прошедшую неделю в Новосибирске отремонтировано 1024 кв метра дорожного покрытия. С начала ремонтного сезона — более 10 тысяч кв метров. Об этом сообщил на аппаратном совещании начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

— Приступили к применению традиционного метода ямочного ремонта. Правда, на минувшей неделе работу несколько сдерживали погодные условия: осадки в виде дождя и мокрого снега. Масштабировать объем производства не удалось, — констатировал чиновник. — Но сейчас подрядные организации объявили о запуске асфальтобетонных заводов и как только наступают благоприятные погодные условия, мы кратно масштабируем объем ямочного ремонта, в том числе с использованием горячих асфальтобетонных смесей. У всех дорожных учреждений контракты готовы.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил, что до среды в Новосибирске ожидается хорошая погода и потребовал при наступлении благоприятных условий кратно увеличивать объемы ремонта в тех местах, где уже просохло.

— Есть еще недоделки, но как только «крупными картами» отремонтировали Октябрьский мост, он поехал веселее. Особенно это заметно во время вечернего часа пик и движении с левого берега на правый, — заявил чиновник. — Теперь очередь Димитровского моста. Понимаю, что погодные условия нас задержали, но нужно настойчиво подсказать [подрядчику], чтобы он выходил на ремонты «крупными картами». Это поможет увеличит пропускную способность моста.

При этом Клемешов положительно оценил работы по ремонту Октябрьского моста.

Ранее редакция сообщала о том, что на Димитровском мосту водителям придется потесниться. Власти планируют уменьшить ширину полос и считают, что это не скажется на пропускной способности моста.