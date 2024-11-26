Виновникам взрыва газа в доме на Линейной огласили приговор в Новосибирске

Заельцовский районный суд Новосибирска огласил приговор жителям Омской области Ирине Урбах и Евгению Кавуну, обвиняемым по делу о взрыве газа на улице Линейной в Новосибирске.

По версии следствия, 6 февраля прошлого года Ирина Урбах, представившись контролёром и предъявив поддельное удостоверение, обратилась к хозяйке одной из квартир в доме на Линейной, 39 и сообщила, что необходимо произвести замену подводки газового оборудования.

— Получив согласие, Урбах пригласила Евгения Кавуна, который представился слесарем организации и произвёл замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений. За проделанную «работу» они получили вознаграждение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Утром 9 февраля в помещении кухни квартиры произошла утечка газа, она спровоцировала взрыв и обрушение конструкций дома. В результате обрушились несущие конструкции дома. Погибли 15 человек, 11 человек получили травмы разной степени тяжести.

Спасатели сутки вытаскивали из-под завалов погибших и пострадавших. Виновников произошедшего сотрудники УФСБ задержали в день трагедии.

Потерпевшими по уголовному делу о взрыве газа на улице Линейной признаны 135 человек. По оценкам экспертов, ущерб от разрушений составил более 360 миллионов рублей.

— Кавуну назначено наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Урбах — 10 лет колонии общего режима, —сообщил пресс-секретарь Управления судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Отметим, на стадии последнего слова фигурантов суд постановил возобновить расследование уголовного дела. Следствию было поручено проверить информацию о фальсификации материалов уголовного дела.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска создали петицию о создании на месте трагедии Аллеи Памяти.