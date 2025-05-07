Верховный суд аннулировал кредит, оформленный новосибирцем через приложение

Верховный суд России признал недействительным кредитный договор, который заключил новосибирец, взломавший аккаунт клиента одного из банков. Об этом рассказали в ТАСС, сославшись на обзор судебной практики.

Следствие установило, что, перенаправив телефонный номер жертвы на свой, мошенник от имени клиентки отключил функцию оповещения в соответствующем сервисе банка. После того, как пароли стали приходить на номер афериста, он оформил кредит на 265 500 рублей, используя электронную подпись жертвы.

На основании этого происшествия было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого из Новосибирска объявили в розыск. Но суд первой инстанции не посчитал данные доказательства достаточно вескими и отклонил доводы истца. Свое решение судья объяснил тем, что жертва мошенника допустила «неосторожное поведение в использовании электронной подписи и технических средств». Именно эта «неосторожность» и позволила мошеннику оформить кредит. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали данное решение суда.

Но Верховный суд РФ встал на сторону истца. При этом высшая инстанция указала, что суды допустили существенные нарушения самих норм права, устранить которые можно только отменой ранее вынесенных решений. Также суд сослался на определение Конституционного суда РФ от 13 октября 2022 года, где указано, что банк обязан принимать усиленные меры предосторожности при дистанционном оформлении кредитов, особенно если заявка на получение кредита и распоряжение о переводе средств третьему лицу подаются практически одновременно.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники используют образцы голоса для создания фейковых сообщений.