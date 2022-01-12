Верховный Суд поддержал решение Новосибирского УФАС, оштрафовавшего оператора связи

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, 12 января 2022 года Верховный суд Российской Федерации удовлетворил кассационную жалобу ведомства на судебный акт, который признал незаконным постановление антимонопольного органа о привлечении АО «Тывасвязьинфом» к административной ответственности за не предоставление информации по запросу.

— Запрос информации был направлен в ходе проведения картельного расследования. Обществу необходимо было представить сведения о принадлежности IP-адреса, а также наименование лиц его использовавших, — говорится в сообщении. — За непредставление информации Новосибирское УФАС России привлекло АО «Тывасвязьинфом» к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Компания обжаловала штраф в суде, однако судебные инстанции: Арбитражный суд Республики Тыва и третий Арбитражный апелляционный суд Красноярска, а следом и Верховный суд Российской Федерации встали на сторону Новосибирского УФАС России.

Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области и тем самым подтвердил позицию ведомства о годичном сроке давности привлечения к ответственности за непредставление информации антимонопольному органу.