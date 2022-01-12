Новосибирский губернатор пожелал чиновникам не встречаться с Генпрокуратурой

В региональном правительстве отмечают два основных тренда бюджетной политики, сложившихся в начале 2022 года. Первый — с условным знаком «плюс»: вхождение в новый год с профицитом не только областного, но и ряда муниципальных бюджетов. По информации областного Министерства финансов, перевыполнение собственных доходов составило 4 млрд рублей, преимущественно за счет налога на прибыль и неналоговых доходов, в которых перевыполнение дали 640 млн штрафов за нарушение ПДД и почти 390 млн дополнительных доходов от размещения свободных средств областного бюджета, которые находились в течение года на остатках средств.

В то же время, как считает глава региона Андрей Травников, сильно радоваться по этому поводу не стоит.

— С одной стороны, это вдохновляет, — заявил губернатор, обращаясь на оперативном совещании к чиновникам правительства и главам районов. — С другой стороны, просьба: ко всем решениям, которые вы сейчас будете готовить, отнеситесь очень взвешенно и не торопитесь эти средства сразу тратить. Эти переходящие профициты сформированы из-за того, что не все удалось сделать в 2021 году по объективным причинам, и это нужно завершать в 2022 году. Второе: даже свободные остатки будут съедаться растущими ценами на стройматериалы и другие расходы. К сожалению, этот рост продолжается, и это тоже нужно в своих планах учитывать.

Вторая тенденция, названная и министром финансов, и губернатором, уже имеет знак «минус» — это просрочка по задолженности.

— Для нашей области эта проблема не системная, не хроническая, — считает глава региона. — У нас происходят такие разовые инциденты. Но по прошлому году помню, что инциденты были обидные, когда из-за ошибок в процедурах страдали наши предприниматели, наши контрагенты и ждали деньги по полгода, пока генеральная прокуратура в этот процесс не вмешивалась. Поэтому просьба: тщательнее проанализируйте все ваши неисполненные обязательства для того, чтобы быстро рассчитаться со всеми строителями, поставщиками и подрядчиками.