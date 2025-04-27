Верховный суд признал кредитный договор, оформленный мошенниками, ничтожным

Верховный суд РФ в обзоре судебной практики сообщил о признании недействительным кредита, который аферисты оформили на человека, взломав его банковский аккаунт.

— Кредитный договор, заключенный от имени клиента путем его обмана или в результате иных неправомерных действий третьих лиц с использованием мобильного приложения банка, является ничтожным, — говорится в материале обзора судебной практики.

Злоумышленники позвонили на горячую линию банка от имени жертвы, переоформили ее телефонный номер на свой и отключили функцию удаленного оповещения. Затем, используя удаленную подпись, они оформили кредит на имя пострадавшей на сумму 265,5 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на уголовное дело.

15 апреля МВД России предупредило о новой схеме мошенников. Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками ФНС. Они убеждают людей, что в налоговой базе нет сведений об их доходах за прошлый год по форме 3-НДФЛ. Так мошенники пытаются украсть деньги и персональные данные.

Ранее редакция сообщала о том, что в преддверии ЕГЭ и ОГЭ мошенники массово атакуют новосибирских школьников. Аферисты прибегают к рассылке фишинговых ссылок и шантажу.