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Правила движения на самокатах и электровелосипедах разрабатывают в Новосибирске

  • 09/03/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Правила движения на электровелосипедах планируют ввести в Новосибирске
В Москве курьеры с начала 2025 года получили более 4 тысяч штрафов

В Москве с 1 мая 2025 года скорость движения на всех электровелосипедах технически ограничат 25 км/ч. Столичные депутаты приняли это решение после массовых жалоб на доставщиков, которые передвигаются в пешеходных зонах и становятся виновниками ДТП. Об ограничении скорости должны позаботиться компании, использующие услуги курьеров. За 1,5 месяца 2025 года в столице было выписано около 4 тысяч штрафов доставщикам за нарушения на тротуарах, сообщали московские СМИ.

В ответ на обращение редакции Infopro54 в Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области, в ведомстве сообщили, что за первые два месяца 2025 года дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, с участием велосипедистов, в регионе не зарегистрированы. Статистика ДТП с участием курьеров в области не ведется.

— При этом выявлено 9 административных правонарушений в области дорожного движения, совершенных лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности, — отметили в пресс-службе ГУ МВД

В ведомстве также отметили, что вопросы организации дорожного движения, в соответствии с действующим законодательством возложены на органы муниципальной власти.

В пресс-службе мэрии Новосибирска Infopro54 пояснили, что действующими ПДД РФ движение лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в пределах пешеходной зоны по тротуару и пешеходной дорожке допускается. Выделение отдельной группы лиц (курьеров) и установление для них особых условий не предусмотрено. При этом во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет.

— Для упорядочения деятельности компаний, осуществляющих коммерческую деятельность по предоставлению в аренду (прокат) средств индивидуальной мобильности на территории города Новосибирска, в том числе урегулирования вопросов, связанных с порядком размещения и использования средств индивидуальной мобильности на территории города Новосибирска, а также определения зон с режимом ограничения скорости на территориях общего пользования, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса разработан соответствующий проект постановления мэрии города Новосибирска, который в настоящее время находится в стадии согласования, — говорится в ответе, полученном редакцией Infopro54.

Детали постановления в департаменте транспорта не прокомментировали.

Напомним, в июне 2021 года мэрия города и компания Urent подписали соглашение об ограничении скорости на электросамокатах: по улицам областного центра на СИМ было запрещено ездить быстрее 20 км/ч. В Новосибирске установлена максимально допустимая скорость поездок на прокатных электросамокатах: 20 км/ч для выделенных велодорожек и 15 км/ч — в парках культуры и отдыха.  Кроме того, были введены жесткие ограничения на парковку самокатов. В 2025 году кикшеринговые компании начали получать штрафы за такие нарушения.

По данным 2ГИС, в Новосибирске более 2 тысяч компаний, предлагающих услуги доставки.

В декабре прошлого года в Госдуме предложили ввести для курьеров аналог полиса ОСАГО, действие которого будет распространяться на тех, кто передвигается пешком, на велосипедах или мопедах.  Авторы инициативы обращают внимание на рост числа ДТП, в которых виновниками оказываются доставщики. При этом получить с них компенсацию пострадавшим в инцидентах в рамках гражданско-правовых отношений практически невозможно.

Ранее редакция сообщала о том, что на самокатах в Новосибирске появились регистрационные номера. Это упростит выявление самокатчиков-нарушителей. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : Электровелосипеды доставка


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