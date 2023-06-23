Ветеранские организации высоко оценили достижения в социально-экономическом развитии Новосибирской области за пять лет

Инициативу ветеранов, с которой во время заседания IV Пленума выступил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин, поддержал губернатор Андрей Травников.

— Уважаемые ветераны! Готов поддержать все предложения и инициативы – как через работу министерства региональной политики Новосибирской области, так и через работу оргкомитета «Победа». Полностью поддерживаю создание альманаха о трудовом подвиге новосибирцев в годы Великой Отечественной войны. Встречно предлагаю создать рабочую редакционную группу. Хотелось бы, чтобы это было не подарочное издание к юбилейному году, а книга, которая действительно будет востребована в библиотеках и школах. По сути дела, учебник истории трудового подвига новосибирцев, — отметил глава региона.

Как заявили участники Пленума, ветеранские организации по достоинству оценили, как возросший уровень и качество взаимодействия с областными органами власти, так и заметные достижения в развитии региона и вклад руководства области в реализацию новых масштабных социальных проектов, в привлечение на территорию инвестиций и средств федерального бюджета, и намерены делом поддержать заданный в последние пять лет вектор созидательного развития Новосибирской области.