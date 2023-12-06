Работа над концепцией развития Соснового бора началась в Новосибирске

В Новосибирске начинается работа над разработкой концепции развития Соснового бора. Соглашение о благотворительном пожертвовании на выполнение работ сегодня, 6 декабря, подписал департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска с предприятием «Элтекс». Площадь проектирования составит более 100 га. Разработчиком концепции определена компания ООО «СИАСК».

Как уточнили в департаменте, концепция станет первым этапом в разработке проектной документации на благоустройство. Срок ее выполнения —весна 2024 года.

В документе будет отражено общее видение развития территории, ее функциональное зонирование. Кроме того, концепция предусматривает проектные предложения по общему благоустройству, решения по освещению, а также по ландшафтному оформлению и схемам дорожно-тропиночной сети.

В рамках разработки концепции будут также проведены опросы горожан и встречи с жителями, необходимые для понимания архитекторами территории.

Напомним, о реконструкции территории Соснового бора и парка «Сосновый бор» говорится уже много лет. В 2021 году специалисты Центрального сибирского ботанического сада провели исследование леса.

Ранее редакция сообщала, что дендропарк в Новосибирске ждёт благоустройство.