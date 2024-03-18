Подрядчики отчитались по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске

В Новосибирске ремонт Октябрьского моста ведется в круглосуточном режиме. Подрядчики отчитались о проделанных работах перед городской мэрией.

По информации МКУ «Гормост», работы активно идут по обеим сторонам моста. В две смены на верховой стороне сооружения работают строители ООО «Клевер».

— На прошлой неделе на правой стороне моста установили блоки ограждения для организации движения. Уже смонтированы опалубки тротуарной консоли, демонтировано парапетное ограждение, — сообщил заказчик.

Строительной компанией «Дороги Сибири» выполнено фрезерование 280 квадратных метров существующего полотна. Помимо этого, ведется ямочный ремонт.

На противоположной стороне работы ведет ООО «СпецТрансСтрой». За прошедшую неделю на пролетах с первого по десятый выполнены следующие работы: поднятие и изготовление элементов смотровых ходов, демонтаж, монтаж и обваривание трапов смотровых ходов, подъем элементов ограждения, установка кронштейнов и светильников на опорах освещения.

Напомним, проезжую часть Октябрьского моста по направлению с левого на правый берег сузили 7 марта. Причиной стали ремонтные работы верховой стороны магистрали на тротуарной части. Работы будут вестись до ноября 2024 года.

Ранее и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал ход работ по ремонту моста. Он констатировал, что после того, как перекрыли одну из полос, здесь усилились заторы.