Вице-мэр Новосибирска поделилась своим студенческим фото

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала свою фотографию в студенческие годы и рассказала о тех временах.
Терешкова поздравила всех студентов с Днем российского студенчества.
— Вспоминаю, что, когда училась в институте, играла в КВН, была командиром строительных студенческих отрядов, была культургом факультета, а иногда еще и училась. Было здорово, — рассказала Терешкова.
Она также пожелала сохранить светлое время студенчества у себя в сердце.
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Фото со страницы вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в Телеграм
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