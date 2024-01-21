Лучшую снежную скульптуру-2024 выбрали жители Новосибирска

Завершилось голосование лучшую снежную скульптуру в парке «Арена» среди жителей Новосибирска. Скульптуры возвели фигуры во время Сибирского конкурса снежной скульптуры.
— Народное признание получала работа «Танец маленьких снежных баб», — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска на своей страницы в соцсети.
Фигуру сделали новороссийцы Геннадий Панько и Ирина Павлюченко.
Всех скульпторов пригласили поучаствовать в в конкурсе в следующий раз.
Ранее редакция сообщала о том, что самым массовым мероприятием на каникулах стал фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб».
Фото со страницы вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в Телеграм
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