Лучшую снежную скульптуру-2024 выбрали жители Новосибирска

Завершилось голосование лучшую снежную скульптуру в парке «Арена» среди жителей Новосибирска. Скульптуры возвели фигуры во время Сибирского конкурса снежной скульптуры.

— Народное признание получала работа «Танец маленьких снежных баб», — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска на своей страницы в соцсети.

Фигуру сделали новороссийцы Геннадий Панько и Ирина Павлюченко.

Всех скульпторов пригласили поучаствовать в в конкурсе в следующий раз.

Ранее редакция сообщала о том, что самым массовым мероприятием на каникулах стал фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб».