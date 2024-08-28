Штраф за авто-призрак получила жительница Новосибирска

Сибирячка Татьяна К. по электронной почте получила письмо от Росштрафа о том, что ей 28 августа в 12 часов ночи выписали штраф за нарушение скоростного режима на улице Ватутина. Казалось бы, что ситуация стандартная и могла произойти с любым водителем, но дальше по мотивам сказки о Золушке указанная карета вдруг превратилась в тыкву.

― На фотографии, которую прикрепили к протоколу, совершенно не моя машина. Там только госномера мои. На Ватутина я уже не была очень долгое время. Теперь не знаю, что мне делать. Куда обращаться? ― рассказала читательница Infopro54.

В МВД по Новосибирской области получателю такого сомнительного штрафа рекомендовали написать официальное обращение в Госавтоинспекцию или на сайт главного управления. Есть высокая вероятность того, что данное нарушение в отношении автовладельца будет аннулировано, а изображенный на фото автомобиль объявят в розыск.

Полицейские не исключают, что действующий госномер кто-то мог установить на автомобиль без документов. Правда обычно мошенники подбирают похожее авто, чтобы изготовить поддельные документы.

Ранее редакция рассказывала о водителе, который без прав и госномеров ездил по встречной полосе в Новосибирске и угрожал расправой другим участникам дорожного движения.