Вид на жительство за покупку недвижимости за рубежом

Греция — одна из немногих стран Евросоюза, которая на начало 2024 года сохранила специальную государственную программу вида на жительство для зарубежных покупателей недвижимости.

Спрос на греческую недвижимость среди иностранцев растет примерно на 5% каждый год. С 2014 года иностранцы вложили в экономику страны 5,5 млрд евро. Чаще всего покупателей интересует жилье на Халкидиках и Кикладах, а также в Афинах и пригородах Салоник.

Инвесторы обычно покупают частные дома, квартиры и земельные участки. При этом часть из них стремится не только приобрести жилье для отдыха в Греции, но и получить вид на жительство по программе «Золотая виза».

Стоит отметить, что похожие программы по выдаче долгосрочной визы есть в разных странах Европы, например в Испании и Португалии. Греция привлекательна относительно невысокими ценами на европейскую недвижимость.

По словам экспертов юридической компании «Паспортивити» (в прошлом — «Иммигрант Инвест») вид на жительство в Греции позволяет своему обладателю свободно путешествовать по странам Шенгенского соглашения, бесплатно получать медицинские услуги и образование в стране, а также забрать с собой не только супруга и детей, но и родителей.

Кроме того, инвестор сохраняет вид на жительство в течение всей жизни, если не продает недвижимость, и через 7 лет может подать заявление на гражданство Греции.

Еще один немаловажный фактор — низкий порог вложений в недвижимость (от 250 000 евро без учета налогов). В Испании и Португалии он составляет 500 000 евро.

— Греция входит в топ-5 стран, где инвесторы обычно хотят получить вид на жительство. Одна из причин — доступная сумма вложений. Это одна из самых недорогих золотых виз. Но скоро это может измениться: по сообщениям греческих СМИ, весной 2024 года ВНЖ подорожает как минимум в 2 раза — до 500 000 или 800 000 евро, — рассказывают юристы «Паспортивити».

Речь идет покупке недвижимости больших городов и на островах. В районах, где нет проблем с доступностью недвижимости, порог оставят без изменений — 250 000 евро.

Чтобы получить греческий ВНЖ, нужно:

арендовать отель или туристическую резиденцию на 10 лет;

купить недвижимость;

купить земельный участок;

владеть объектом в формате таймшера в течение 10 лет;

купить ценные бумаги или открыть депозит на сумму от 400 000 евро.

В «Паспортивити» напомнили, что сейчас россияне не могут получить вид на жительство в Греции напрямую, так как в феврале 2022 года программа ВНЖ за покупку недвижимости стоимостью от 250 000 евро была заморожена для них. Однако такая возможность сохраняется, если у россиянина имеется второе гражданство.

— Получить вид на жительство в Греции можно с паспортом Вануату, — комментируют эксперты. — Паспорт выдадут в течение 1-2 месяцев за вложения от 130 000 евро. Наши клиенты получали ВНЖ в Евросоюзе с паспортами Турции и карибских стран.

«Паспортивити» — юридическая компания, которая помогает россиянам получить вид на жительство или гражданство за рубежом.

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