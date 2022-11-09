«Когда мы говорим о будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем»

— Мне в последнее время часто задают вопрос: «Вы умеете прогнозировать, скажите, к чему готовиться?» На мой взгляд, неблагодарное дело — что-то предсказывать и тем более трансформировать это в советы и пожелания. Однако я бы выделил несколько принципиальных позиций, опираясь на которые, возможно, кто-то примет решение и сделает выбор.

Почему я все-таки решил об этом поговорить?

Дело в том, что сегодня состояние серьезной неопределенности затрагивает очень многих. Мы уже переживали немало социальных, экономических кризисов, но они были не такие глобальные. Часть из них касалась каких-то сфер экономики, бизнеса, профессиональных групп, но в нынешней ситуации жизнь очень многих людей претерпела изменения: нарушены привычки, многие живут в состоянии неопределенности и не понимают, что им нужно делать.

На мой взгляд, когда мы говорим о каком-то будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем, чтобы люди не уходили в состояние «от нас ничего не зависит, пусть кто-то решает, а мы будем приспосабливаться». Это неправильно! Я всегда подчеркивал, что глобальным субъектом развития является гражданин, а общий вектор развития формируется усилиями миллионов людей. Каждый человек что-то меняет, придумывает, внедряет в жизнь какие-то изменения. Даже в состоянии неопределенности нужно двигаться, находить резервы развития, новые решения. На мой взгляд, сегодня бизнесменам нужно дать импульс для пробуждения их собственной энергии. У каждого из нас есть дело, мечта, цель в жизни, поэтому не нужно останавливаться — нужно идти вперед.

И вторая причина… Я очень много встречаюсь с активными, неравнодушными гражданами Новосибирска, представителями разных профессий и сфер бизнеса, которые приходят на консультации. Многие из них умеют добиваться поставленных целей и вызывают глубочайшее уважение. Я искренне восхищаюсь их упорством, целеустремленностью, тем, что они идут вперед, даже несмотря на то, что в нынешних условиях крайне сложно это делать. Но им тоже не хватает четкого понимания перспектив развития территории.

На чем, мне кажется, сегодня необходимо сделать акценты, чтобы определить эти перспективы.

Я вновь и вновь обращаю внимание на уникальный потенциал нашего региона, который в полной мере не используется. Россия — огромная страна, у каждого региона свои особенности, но госструктуры вырабатывают если не идентичную, то очень похожую стратегию развития территорий, не принимая во внимание их уникальные особенности. На мой взгляд, сегодня, как никогда остро стоит задача формирования стратегии развития региона, позволяющей максимально полно использовать его потенциал, резервы, которые недооцениваются на федеральном уровне. Властям важно показать жителям территории, почему их семья должна остаться здесь жить, работать, почему они должны отдать детей учиться в местные школы и вузы. Активные граждане, уже сделавшие инвестиции в бизнес, связавшие себя с регионом, тоже должны представлять перспективы и четко понимать, как они смогут развиваться на этой территории, они должны представлять картину будущего.

Я бы выделил три ключевых направления, которые отражают особые возможности нашего региона.

Первое — это уникальная концентрация научно-образовательного потенциала, культуры, инновационного мышления. В Новосибирске этих составляющих объективно гораздо больше, чем в других регионах России, но они нуждаются в очень качественном управлении. Они не могут быть вне запроса общества, вне стратегии государства и развиваться как вещь в себе. Они требуют постоянного внимания.

В мое время перед властью области и города стояла сверхзадача: реализовать технопарковую идеологию, так как мы понимали, что новый инновационный бизнес не может развиваться без инфраструктурной поддержки. Мы строили технопарковые объекты, помогали научно-исследовательским институтам внедрять их разработки.

Сейчас нужно делать следующий шаг — создавать научно-образовательный центр мирового уровня, крупнейший в Азии, вкладывать в этот проект большие ресурсы, в том числе регионального бюджета, находить мотивацию для получения федеральных средств, открывать возможности для частных инвестиций. Есть простые задачи в развитии научного центра (Академгородок), которые вполне по плечу частному бизнесу. Это строительство современной гостиницы, конгресс-холла, спортивных и культурных объектов. «Золотая долина» была хороша в 60-е годы, но сейчас она устарела. Нельзя все время жить прошлым.

Помимо Академгородка, у нас есть научные центры в Кольцово, Краснообске, Нижней Ельцовке. Это уже готовый научно-экономический пояс, где сконцентрировано много ресурсов. Сюда нужно вкладываться и развивать, а не создавать какие-то абстрактные «особые экономические зоны». Будущее нашего региона — в консолидации науки, образования и производства. Все это создают люди, для которых должны быть созданы условия, чтобы они видели свое будущее только в Новосибирске, никогда не стремились куда-либо уехать.

Второе важнейшее направление развития, и я также неоднократно это подчеркивал, основывается на выгодном географическом расположении Новосибирского региона. К сожалению, сегодня я не вижу системных усилий (картины будущего), которые бы исходили из понимания этого преимущества.

В радиусе 350 км от Новосибирской области в промышленно развитых городах проживают около 10 млн человек с хорошим образованием, потребительским спросом. На мой взгляд, сегодня в Новосибирской области нужно размещать в первую очередь наукоемкие производства, а также производства, выпускающие продукцию массового потребления. То, что производить будет невыгодно, — завозить и аккумулировать в больших логистических комплексах и затем отправлять на запад и на восток России, в страны Центральной и Юго-Восточной Азии, в Китай. Я вам точно скажу, что инвесторам это интересно. Они охотно рассматривают Новосибирскую область как место размещения производств товаров массового спроса, логистических центров и складских комплексов, работающих на рынки других регионов России и зарубежных стран. Создание таких активов интересно и нашему региону, так как дает новые рабочие места, большую прибавку в налогах. В большом городе это будет важным дополнением научно-образовательной, инновационной , творческой деятельности, возможностью реализовать себя в разнообразной современной производственной, транспортной и иной деятельности.

Все это необходимо упаковывать в стратегию развития территории, создавать программы поддержки инвесторов. Не скажу, что этого у нас нет, но мы во многом повторяем опыт других регионов, не учитывая наши уникальные возможности.

Третье — при реализации первых двух частей стратегии, при любых сценариях развития потребуются большие бюджетные и частные инвестиции. Для этого, на мой взгляд, нужно максимально сконцентрировать в Новосибирске центры управления государственными функциями. Современные информационные технологии позволяют кардинальным образом изменить архитектуру и технологию управления. Многие управленческие структуры не обязательно формировать во всех субъектах федерации. Их можно и нужно сконцентрировать в центре макрорегиона, в столице Сибирского федерального округа. Сейчас, после того как мы прошли пандемию, ковидные ограничения, все понимают, что это вполне реально. Как понимают, что Новосибирск — оптимальное место для центров управления с точки зрения часовых поясов. То же самое относится и к бизнесу.

Зачем той же СГК, которая работает в Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях, Кузбассе, Хакасии, иметь центр управления в Москве? Это неэффективно! Бизнес несет дополнительные затраты из-за часовых поясов, из-за того, что нанять сотрудников в Москве объективно дороже, чем в регионах. При этом очевидно, что наши университеты готовят кадры даже лучше, чем столичные. В том числе в силу более точечной работы со студентами — в Москве, с ее огромным населением, это сделать сложнее.

Вот это преимущество мы также должны вписать в стратегию развития Новосибирской области. Сейчас для этого очень удачное время. Мы еще 20-30 лет назад говорили о том, что центр мирового развития будет переходить в Азию. Сейчас это стало очевидно для всех. Даже в те годы, когда мы жили без конфронтации и санкционного давления, многие понимали, что Европа близка к максимуму своего развития — и дальше вектор роста пойдет в страны АТР, Китай, куда у нас прямые выходы, близкие часовые пояса.

Включите в стратегию понятие, что Новосибирск — азиатская столица России, ворота в Азию, и развивайте все, что с этим связано. Переведите сюда государственные институты, ориентированные на внешнеэкономические, внешнекультурные связи с Азией.

Это направление развития также позволяет создать большое количество высокооплачиваемых рабочих мест, будет притягивать различные виды и формы бизнеса, содействовать и стимулировать развитие территории по всем вышеуказанным векторам. Наконец, это повышает качество жизни в регионе, создает новые возможности для всей жизнедеятельности, формирует рост человеческого капитала на долгие годы.

Вот элементы картины будущего.

При реализации такой стратегии каждый человек, чем бы он ни занимался, сможет увидеть новые возможности развития, новые точки роста. Придет обновленное понимание того, какое место он сможет в этом процессе занять, как искать партнеров и убеждать их в перспективности предлагаемого им проекта. И у бизнеса, и у власти будет возможность привлекать под проекты серьезные инвестиционные ресурсы, развивать финансово-кредитную систему, вообще все необходимые институты развития.

Обсуждение стратегии развития нашего региона, наполнение ее конкретными проектами и программами должно стать важным делом ученых и специалистов, представителей бизнеса и общественных деятелей, властных структур, всех свободных и ответственных граждан. Предлагайте свои идеи о том, что и как необходимо делать, чтобы использовать все уникальные преимущества нашего региона. Готов обсуждать, комментировать и давать обратную связь на бизнес-портале Infopro54.

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